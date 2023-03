Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst Corona, dann Sorgen um das Budget – das Team Schütz Motorsport ist am Wochenende auf dem Lausitzring ohne einen Testkilometer in die neue Saison im ADAC GT Masters gestartet. Mit dem Auftaktergebnis können die Bobenheim-Roxheimer zufrieden sein: In beiden Rennen fuhren Marvin Dienst und Philipp Frommenwiler im Mercedes-AMG GT3 in die Punkte. Im zweiten Lauf gab es jedoch einen kleinen Schreckmoment.

Die Jagd auf die Vorjahres-Meister Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde (Audi, Rutronik-Racing) ist eröffnet. Dass die Bobenheim-Roxheimer angesichts des Kaltstarts auf Anhieb in den Punkterängen