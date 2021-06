Aus unbekannten Gründen geriet ein Taxifahrer am Donnerstagmittag in der Wormser Straße kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn A6 in Richtung Mannheim auf die benachbarte linke Spur. Dabei touchierte er ein Leichtkraftradfahrer, der ebenfalls in Richtung Bobenheim-Roxheim unterwegs war. Der Mann stürzte laut Polizeibericht und verletzte sich dabei leicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Frankenthal sucht Zeugen, die unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de Angaben zum Unfallhergang machen können.