Mit Claus Scheuermann hat es ein Lokalmatador ins Finale der Herren-50-Konkurrenz des Strohhut-Turniers beim TC Grün-Weiss Frankenthal geschafft. Dort unterlag er aber klar dem an Nummer eins gesetzten Olaf Busch vom TC Mutterstadt mit 0:6, 1:6.

Der ungesetzte Claus Scheuermann stieß überraschend ins Finale der Herren (Leistungsklasse 4 bis 16) vor. Er musste im Halbfinale gegen Marek Nepomucký (TC Schifferstadt) beim 6:2, 2:6 und 10:8 jedoch schon sehr kämpfen. Nepomucký hatte zuvor den an Punkt zwei gesetzten Harry Frantzke (TC Mutterstadt) mit 5:7, 7:6 und 10:7 aus dem Turnier geworfen.

Olaf Busch ist in der deutschen Rangliste Herren 50 notiert und bezwang seine Gegner im gesamten Turnierverlauf glatt in zwei Sätzen. Bei den Temperaturen, die am Wochenende herrschten, kein unwesentlicher Aspekt. Thomas Gösele (TC Mörsch) schied in der zweiten Runde gegen Joachim Full (Alemannia Maudach) mit 0:6, 0:6 aus. Michael Wöppel (TV Waldsee) gewann die Herren-50-Konkurrenz (LK 14 bis 25) gegen Marcus Barz (TC Caesarpark Kaiserslautern) mit 3:6, 6:3, 13:11.

Stocké früh raus

Bei den Damen 50 (LK 4 bis 16) gewann Suzanne Diederichs-Wollenburg (TC Seeheim) gegen Manuela Schalich (TC Schwarz-Gelb Heidelberg) mit 6:4, 6:1. In der Konkurrenz LK 14 bis 25 siegte die an Nummer zwei gesetzte Regine Bäumer (TC Astoria Walldorf) gegen Kirstin Hahn-D’Ortona (TC Rot-Weiß Kaiserslautern) 6:0, 6:4. Saskia Stocké (TC GW Frankenthal) unterlag in der zweiten Runde Bäumer mit 3:6, 1:6.

Roman Burg (TC RW Kaiserslautern) gewann das Finale der Herren 60 (LK 4 bis 16) gegen Norbert Jung (Park TC Grünstadt) mit 6:2, 6:0. Burg hatte überraschend den an Position eins gesetzten Eric Jongerius in der zweiten Runde mit 4:6, 6:4 und 10:8 besiegt. Bernd Neutert (TC Lambsheim) und Uwe Haag (TC Flomersheim) schieden jeweils in der zweiten Runde aus. In der Konkurrenz LK 16 bis 25 siegte der an Position zwei gesetzte Umberto Rahn (TC Kleinfischlingen). Er gewann im Finale gegen den an eins gesetzten Helmut Schuster (TC Kirschhausen) mit 6:7, 6:3, 10:4.

Knapp 80 Teilnehmer

Knapp 80 Teilnehmer waren in den Konkurrenzen Herren 50 und 60 sowie Damen 50 beim Strohhut-Turnier am Start. Damit war Turnierleiter Volker Schaefer nach eigenen Aussagen sehr zufrieden – sowohl die Breite des Feldes hätte gestimmt als auch das Niveau. „Wir hatten hier Spieler aus der Ober- und Regionalliga auf unserer Anlage“, freute sich Schaefer am Finaltag auch über den zu den Vortagen gestiegenen Zuschauerzuspruch. „Viele der ausgeschiedenen Spieler sind noch einmal zum Zuschauen gekommen“, sagte der Turnierleiter. Was viele anderen inzwischen vielleicht bedauern, für Organisatoren von Tennisturnieren ist es immer noch ein positiver Aspekt: „Es hat keinen Tropfen geregnet.“ Das bedeutet: Der Zeitplan wurde eingehalten. Das sei für die Turnierplanung und den Ablauf einer solchen Veranstaltung natürlich entspannend, meinte Schaefer.

Vom 1. bis 4. September gibt es ein weiteres Strohhut-Turnier bei Grün-Weiss in den Altersklassen Herren und Damen 40 und 55 sowie Herren 65.