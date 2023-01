Die Stadtklinik muss sich offensiv als attraktiver Arbeitgeber in der Region positionieren. Sie braucht ein Alleinstellungsmerkmal.

Eine beliebte Weisheit lautet: Du bekommst keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Was lange vor allen Dingen für diejenigen galt, die auf der Suche nach einem neuen Job waren. Inzwischen ist die Lage der Dinge eine andere: Arbeitgeber – und in besonderem Maße solche im Gesundheitswesen – müssen Bewerbern schnell und überzeugend ihre Vorzüge vermitteln. Das passiert längst nicht mehr nur per klassischer Stellenanzeige, sondern in sozialen Netzwerken oder bei Ausbildungsmessen. Insofern ist es überfällig, dass die Stadtklinik sich hier ein moderneres Konzept verpasst. Dabei würden ein, zwei Alleinstellungsmerkmale helfen. Das Thema Wohnraum für neue Mitarbeiter ist so eins. Viel Zeit zum Überlegen bleibt den Verantwortlichen allerdings nicht ...