Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die deutsch-kurdische Filmemacherin Soleen Yusef stellt am Sonntag im Lux-Kino in Frankenthal ihren Film „Sieger sein“ vor und berichtet von der Arbeit daran. Stefan Otto befragte sie vorab zu den Hintergründen des Films und dazu, was die Geschichte mit ihrer Biografie zu tun hat.

Wovon handelt „Sieger sein“?

Der Film erzählt von der elfjährigen Mona, die mit ihrer kurdischen Familie aus Kobanê in Syrien flüchtet und im Berliner