Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die 4x100-Meter-Staffel der weiblichen U18 der Startgemeinschaft Frankenthal/Germersheim stellt sich am Wochenende der nationalen Konkurrenz. Bei der deutschen U18-Meisterschaft in Ulm will das Pfälzer Quartett einen Platz unter den ersten Acht erlaufen.

Mit der neuntbesten Meldezeit geht die Pfälzer Startgemeinschaft in Ulm in den Wettbewerb. 48,86 Sekunden ist die Staffel vor vier Wochen bei den Landesmeisterschaften in Eisenberg gelaufen. Um das Ziel,