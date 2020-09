Sekundenschlaf hat am Montagnachmittag in der Wormser Von-Steuben-Straße im Abschnitt zwischen der Güterhallenstraße und Seidenbenderstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, befuhr ein 35-jähriger Wormser gegen 15.30 Uhr mit seinem Hyundai die Von-Steuben-Straße stadtauswärts, als ihm ein Kleinwagen entgegenkam. Der offenbar übermüdete Smart-Fahrer fiel laut Bericht in Sekundenschlaf und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Der 35-Jährige bremste voll ab und lenkte seinen Kombi so weit wie möglich nach rechts. Der 25-jährige Smart-Fahrer korrigierte seine Fahrtrichtung jedoch nicht und prallte ungebremst gegen die linke Fahrzeugseite des Hyundai. Der 35-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Gegen den Verursacher wurde laut Polizei Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung erstattet.