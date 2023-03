Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neue Erfahrungen sammeln, ein neues Land und die Mentalität seiner Menschen kennenlernen: Das war für den Frankenthaler Stefan Schreiner der Anlass, als Lehrer in die Ukraine zu gehen. Aus den geplanten drei Jahren wurden am Ende deutlich mehr.

Fast doppelt so lange blieb Stefan Schreiner in Kiew. Seit Kurzem ist er wieder in seiner Heimatstadt Frankenthal. „Es war wunderbar, und ich bin sehr gut mit den internationalen Kollegen sowie mit