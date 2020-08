Schadstoffe wie Lacke, Desinfektionsmittel und Pflanzengifte können am Samstag, 29. August, 9 bis 12 Uhr, auf dem Gelände des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) in der Ackerstraße 24 abgegeben werden. Aus Gründen des Infektionsschutzes soll während der Wartezeit das Auto nicht verlassen werden, bei der Abgabe ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Die Mitarbeiter der Firma Remondis nehmen die Schadstoffe weitestgehend kontaktlos an, der Mindestabstand von 1,50 Meter ist grundsätzlich einzuhalten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Schadstoffe sind gefährliche Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden. Sie dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden. Die weiteren Termine sind: Samstag, 26. September, Kerweplatz Eppstein; Samstag, 7. November, Kerweplatz Studernheim; Samstag, 5. Dezember, EWF-Betriebsgelände. Informationen zur Schadstoffsammlung können dem Abfallkalender entnommen werden und sind unter www.frankenthal.de/ewf abrufbar. Für Auskünfte stehen Mitarbeiter des EWF unter Telefon 06233 89 777 zur Verfügung.