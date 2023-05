Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



An diesem Wochenende nehmen auch die Teams im Bereich des Pfälzer Handballverbands den Spielbetrieb auf. So auch die Damen der SG Lambsheim/Frankenthal in der Pfalzliga. Dort hat Trainerin Elena Scharfenberger von ihrem Vater Andreas das Zepter an der Seitenlinie übernommen. Sie muss dabei mit einigen Unwägbarkeiten zurechtkommen.

Über den frühen Vogel gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen denken, dass nur er die Würmer fängt. Die anderen geben nichts auf ihn und kommen am Ende doch irgendwie zurecht.