Das ist kurios: Alle vier Mannschaften, die aus der Nordstaffel der Fußball-A-Klasse in die Abstiegsrunde gerutscht sind, sind am Ende abgestiegen. Darunter auch der MTSV Beindersheim. Ärgerlich für den MTSV: Nach der Hauptrunde fehlten nur drei Punkte zum Einzug in die Aufstiegsrunde.

Beindersheim ist als Zweiter (14 punkte) in die Abstiegsrunde gestartet und hatte einen Zähler weniger als die SG Maudach, aber immerhin einen Vorsprung von fünf Punkten auf die ersten Abstiegsplätze,