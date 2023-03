Die Corona-Pandemie hat den Schüleraustausch mit Frankenthals jüngster Partnerstadt ausgebremst. Doch vergangene Woche waren nun fünf Jugendliche aus dem italienischen Rosolini zu Gast in Frankenthal. Dabei wurden im Unterricht an den beiden Gymnasien auch aktuelle Themen diskutiert – in der Sprache der Besucher.

Der Austausch mit Rosolini wurde nach der Gründung der Städtepartnerschaft im Jahr 2018 initiiert und fand 2019 zum ersten Mal statt. Fünf Frankenthaler Schüler der elften und zwölften Klasse des Albert-Einstein- und dem Karolinen-Gymnasiums waren bereits im Januar in Sizilien. Die vier Jugendlichen vom Albert-Einstein Gymnasium und eine Schülerin vom Karolinen-Gymnasium besuchen an den beiden Gymnasien die Italienischgrundkurse der Jahrgänge 11 und 12. Ihre Fahrt nach Italien fand ohne begleitende Lehrkräfte aus Deutschland statt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung informiert.

Der 14-tägige Gegenbesuch vom Institute di Istruzione Secondaria Superiore Archimede Rosolini fand nun im März statt. Neben einer Stadtführung durch Frankenthal und Ausflüge nach Mannheim und Heidelberg stand auch ein Empfang im Rathaus auf dem Programm. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) betonte dabei laut Mitteilung die besondere Bedeutung der Bindungen vieler Frankenthaler Bürger nach Rosolini und beschrieb die besondere Gastfreundschaft, die seine Delegation in Rosolini erleben durfte. Die Italiener, die sich ab Ende der 1950er-Jahre in Frankenthal niederließen, hätten die Stadt mit ihrer Herzlichkeit im Handumdrehen erobert.

Enge Bindung nach Sizilien

Begleitet wurden die Schüler von Giuseppe Gennaro, einem Frankenthaler, der aus Rosolini stammt und sich regelmäßig für den Austausch der beiden Städte engagiert. Im gemeinsamen Unterricht der beiden Italienisch-Grundkurse 11 und 12 diskutierten Gastgeber und Gäste Themen wie Nachhaltigkeit, tauschten sich über die Region Sizilien und unterschiedliche Gebräuche zu Ostern in den beiden Ländern aus. An den Wochenenden ging es mit den Gastfamilien nach Speyer, Mainz und Frankfurt.

Rosolini ist Frankenthals jüngste Partnerstadt. Hintergrund der engen Verbindung zwischen den beiden Städten: In der Nachkriegszeit kam ein Großteil der Frankenthaler Gastarbeiter aus der italienischen Stadt Rosolini. Viele Frankenthaler haben deshalb auch noch immer Verwandte oder Bekannte, die auf Sizilien leben. Frankenthal unterhält außerdem Städtepartnerschaften mit Sopot (Polen), Colombes (Frankreich) und Strausberg (Deutschland). Mehr unter www.frankenthal.de/partnerstädte.