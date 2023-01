Im Februar wird es bunt im Wormser Kulturzentrum: dann stellt Robert Bitsch seine Acrylgemälde „Worms in Farbe“ im Oberen Foyer aus. In farbenfrohen Szenen präsentiert der Maler dabei das Leben in der Nibelungenstadt, Wahrzeichen der Stadt oder beliebte Ausflugsziele. Vernissage ist am 1. Februar.

Es gleicht der Szene aus einem Wimmelbuch für kleine Kinder und trägt gleichfalls auch diesen Namen. Auf Robert Bitschs „Wimmelbild“ von Worms sind im Vordergrund der Dom und die Dreifaltigkeitskirche zu sehen, bevor sich hinter den beiden Gotteshäusern unzählige Häuser im Süden der Stadt erstrecken. „Beim Malen halte ich es ganz mit Pippi Langstrumpf: Ich male mir die Welt, so wie sie mir gefällt“, erzählt Robert Bitsch über seine Werke.

Bereits als kleines Kind habe er seine Liebe zu Farben und zur Malerei entdeckt. Nach einer Ausbildung zum Schauwerbegestalter arbeitete er zehn Jahre lang als Dekorateur in einem Kaufhaus und machte sich dann mit einem Geschäft in Worms selbstständig. „Heute schafft mir das Malen die Entspannungsphasen zum stressigen Geschäftsleben“, ergänzt der Inhaber von deko bitsch, eine Firma, die sich auf Digitaldrucke und Folienbeschriftung spezialisiert hat.

Im Rahmen des Kulturprogramms zum Luther-Jahr 2021 konnte Bitsch mit „Luther in Worms“ jüngst bereits schon einmal eines seiner Werke im Wormser Kulturzentrum zeigen. In der nun erscheinenden Ausstellung präsentiert er vor allem Wahrzeichen der Stadt wie den Dom und das Hagendenkmal. Aber auch beliebte Ausflugsziele wie das Wäldchen oder das Rheinufer gehören zu den Motiven des 1960 in Worms geborenen Künstlers.

Termin

Vernissage ist am Mittwoch, 1. Februar, 19 Uhr. Die Ausstellung ist anschließend bis 24. Februar montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Zutritt erfolgt über den Haupteingang des Neubaus. Mehr über den Künstler und seine Werke im Internet: www.der-wormser-maler.de