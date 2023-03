Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem dritten Sieg in Folge trifft der TSV Eppstein in der Isenachsporthalle am Samstag (18 Uhr) auf den ASV Waldsee. Für beide Teams geht es um den Verbleib in der Rheinhessen-Pfalz-Liga. Beide sind im Moment punktgleich.

„Wir nehmen die Euphorie mit“, sagt Badminton-Abteilungsleiter Carsten Wegner optimistisch. Drei Siege in Folge in der Rheinhessen-Pfalz-Liga sind für den TSV Eppstein eine Premiere. Entspannen