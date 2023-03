Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Rhein-Neckar hat am Wochenende einen soliden Start in die neue Saison der Squash-Regionalliga hingelegt. Die Mannschaft aus Frankenthal holte am ersten Spieltag drei Punkte, gewann die Partie gegen den SC Heidenkopf und verlor gegen den Gastgeber SRC Wiesental.

Neben Thorsten Janz, der erstmals für den SC Rhein-Neckar in der Regionalliga aktiv war, beendete vor allem Kapitän Markus Herrmann seinen Arbeitstag in Wiesental sehr zufrieden. Er gewann nicht nur seine