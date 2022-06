Am späten Sonntagabend ist es zwischen den Stadtteilen Worms-Herrnsheim und Leiselheim zu einem Raubüberfall auf einen Jugendlichen durch vier unbekannte Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das 15-jährige Opfer gegen 23.30 Uhr auf dem parallel zur Johann-Hinrich-Wichern-Straße verlaufenden Fahrradweg, als er vom Fahrrad geschubst wurde. Der Jugendliche wurde laut den Angaben getreten und geschlagen und verlor das Bewusstsein. So wurde er von einem unbekannten Zeugen aufgefunden. Die Täter entwendeten dem Jugendlichen Bargeld und sein Smartphone. Hinweise des Zeugen sowie weiterer Personen erbittet die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.