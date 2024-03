Rassismus gehört an deutschen Schulen zum Alltag, sagt Haluk Yumurtaci. Trotzdem herrsche immer noch bei vielen der Eindruck, es gebe in Deutschland keine Probleme mit dem Thema. Als Influencer und Buchautor will der ehemalige Basketballer Yumurtaci, der an einer Berufsschule in Germersheim unterrichtet und in Frankenthal mit seiner Familie lebt, für alltägliche Ausgrenzung und vermeintlich gut gemeinte Sprüche sensibilisieren. Im RHEINPFALZ-Interview spricht er über zunehmend diverse Schulklassen und Lehrerzimmer, in denen er als Sohn türkischer Einwanderer immer noch ein Exot ist.

