Sie sollen einen Mann im April vergangenen Jahres in der Grünanlage an der Benderstraße von hinten attackiert, zu Boden gezwungen und dann verprügelt haben – deswegen stehen ein 27 und ein 21 Jahre alter Mann aus Frankenthal am Mittwoch (9 Uhr, Saal 13), vor dem Jugendrichter des Amtsgerichts. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen nach Mitteilung des Gerichts unter anderem gefährliche Körperverletzung vor. Das Opfer habe bei der Tat eine Nasenbeinprellung mit Kopfschmerzen, Schürfwunden, weitere Prellungen und eine Blessur am Finger erlitten. Dem 21-jährigen Angeklagten werden weitere Taten vorgeworfen. So soll er im Juni 2022 seine Ex-Freundin mit der Faust in den Bauch geboxt, sie gewürgt und gebissen sowie gegen einen Gewaltschutzbeschluss verstoßen haben.