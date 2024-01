Hochwertige Elektronikgeräte soll ein 29-Jähriger bei Ebay angeboten haben – ohne jedoch über die Gegenstände zu verfügen. Er muss sich am Dienstag, 30. Januar, 11 Uhr, vor dem Amtsgericht Frankenthal wegen Betrugs verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann aus Bad Kreuznach zur Last, im Oktober 2020 in Ludwigshafen in mehreren Fällen Waren auf dem Portal Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf eingestellt zu haben, wobei er weder willens noch in der Lage gewesen sei, die angebotenen Geräte zu liefern. Der Angeklagte soll so an rund 6500 Euro gelangt sein. Der Mann, der wegen der Vorwürfe in Haft sitzt, ist laut Gericht bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er hat sich im Ermittlungsverfahren nicht zu den Vorwürfen geäußert.