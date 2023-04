Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Krisenzeiten mit Musik Mut machen und Freude schenken – diese Botschaft der Protestantischen Posaunenchöre der Landeskirche stieß am Samstag auch in Frankenthal auf offene Ohren. 15 Blechbläser gaben zwei Platzkonzerte, deren klangliche Vielfalt aufhorchen ließ.

Sehr willkommen war die musikalische Unterhaltung bei etlichen Bewohnern des Hieronymus-Hofer-Hauses, die entweder auf der Terrasse saßen oder die Fenster ihrer Zimmer weit geöffnet