In mehreren Fällen hatte es die Polizei Frankenthal am vergangenen Wochenende mit betrunkenen Verkehrsteilnehmern zu tun. Mit 2,03 Promille saß den Beamten zufolge ein 35 Jahre alter Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wormser Straße am Steuer seines Audi. Laut Zeugen war er mit einem geparkten Auto kollidiert, stellte dann seinen Wagen ab und flüchtete zu Fuß. Noch in der Nähe des Unfallorts habe ihn aber eine Steife erwischt. Gegen ihn laufen nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht. 1,71 Promille zeigte das Testgerät bei einem 40-jährigen Radler an, den Polizisten in der Nacht auf Sonntag ebenfalls in der Wormser Straße stoppten. Er sei in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Und bereits am Freitagabend gegen 18.40 Uhr meldeten Passanten einen Mann, der mit einem E-Scooter in der Eisenbahnstraße fahre und randaliere. Bei seiner Kontrolle seien auch Betäubungsmittel entdeckt worden.