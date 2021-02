Knapp zehn Prozent weniger Unfälle als 2019 registrierte die Polizeiinspektion Worms im vergangenen Jahr. Wie aus der am Donnerstag präsentierten Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2020 hervorgeht, ist auch die Anzahl der Unfälle mit Personenschäden leicht zurückgegangen. Ein Wermutstropfen: Zwei Unfalltote waren zu beklagen, wie die Polizei mitteilt. Unfallursache Nummer eins sei auch 2020 wieder fehlender Sicherheitsabstand gewesen. Dafür sei die Anzahl der Unfälle, in denen Trunkenheit am Steuer ausschlaggebend war, um 70 Prozent zurückgegangen. Größte Risikogruppe stellten erneut die jungen Fahrer dar. Sie waren an 650 der 3000 registrierten Verkehrsunfälle beteiligt und in 62 Prozent der Fälle auch deren Hauptverursacher. Positiv: Radfahrer waren nur in 4,6 Prozent aller Unfälle involviert. Bei der Hälfte dieser Fälle waren sie jedoch auch die Hauptschuldigen.