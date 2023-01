Die Polizei Frankenthal hat nach eigenen Angaben am Montagabend gegen 22 Uhr in Flomersheim zwei mutmaßliche Zigarettendiebe erwischt. Den Beamten zufolge hatten Zeugen die Inspektion über den Aufbruch eines Automaten in der Freinsheimer Straße informiert. Daraufhin alarmierte Streifen hätten vor Ort zwei 21 Jahre Männer auf frischer Tat ertappt und kontrolliert. Bei den Frankenthalern hätten die Polizisten mitgeführtes Aufbruchswerkzeug sichergestellt. Die Tatverdächtigen seien nach Abschluss der polizeilicher Maßnahmen auf der Dienststelle entlassen worden, gegen sie laufe aber ein Strafverfahren. Der Pressemitteilung zufolge beläuft sich der Sachschaden am Zigarettenautomat auf rund 250 Euro. Derzeit liefen noch Ermittlungen, ob er bestückt war. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.