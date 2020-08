Diebesgut und Waffen haben Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim und die Autobahnfahndung Südhessen am Donnerstag bei der Kontrolle eines Peugeots mit vier laut Autobahnpolizei „nichtdeutschen“ Insassen an der A 6 in der Nähe von Frankenthal-Mörsch sichergestellt. Die Polizisten fanden in dem Auto „zwei gestohlene Kennzeichenpaare, einen gefälschten Führerschein, drei zugriffsbereite Messer sowie 54 Red-Bull-Dosen ohne Eigentumsnachweis“. Das Auto hatte gefälschte Kennzeichen, der Fahrer stand unter Heroin-Einfluss. Zudem konnten die Beamten klären, dass die Fahrzeugbesatzung am Vortag bei Bruchsal getankt hatte, ohne zu zahlen.