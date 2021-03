Die Polizei hat am Freitagmorgen in Lambsheim zwei Frauen festgenommen, die gegen 9 Uhr im Dr.-Groß-Ring über einen Zaun auf ein fremdes Grundstück geklettert waren – vermutlich in der Absicht, ins Haus einzubrechen. Zumindest fanden die von Zeugen verständigten Polizisten Aufbruchspuren. Bei den mutmaßlichen Einbrecherinnen handelt es sich um eine 19-Jährige aus Frankenthal, die mangels Haftgrunds wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, und um eine 25-Jährige ohne festen Wohnsitz, gegen die bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bochum wegen versuchten Tageswohnungseinbruchs vorliegt. Die Frau wurde laut Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.