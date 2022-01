Mit der Jahreswende hat eine neue Zeit in der Physiotherapie-Praxis Heidi Kramer in Frankenthal begonnen. Zum 1. Januar 2022 hat Alexander Völkl den Betrieb von Kramer, die 36 Jahre lang Inhaberin war, übernommen – und plant ein paar Veränderungen.

Die vielen Patienten, die täglich in der Welschgasse ein- und ausgehen, werden den neuen Look in der Physiotherapie-Praxis bemerkt haben. Leiter Alexander Völkl hat den Wänden einen modernen Anstrich verpasst. „Und wir haben ein neues Logo und eine neue Farbe. Den meisten gefällt es ganz gut“, sagt Völkl.

Der Wechsel von Kramer zu ihm sei ein gleitender Übergang gewesen. Nach Einschätzung des verheirateten Familienvaters ein wichtiger Prozess, um die Patienten besser kennenzulernen. Bereits seit Juni vergangenen Jahres gehört Völkl zum Team, seit Januar ist er dessen Leiter. „Ich wurde von allen sehr gut aufgenommen. Ich habe das Gefühl, sie alle schon ewig zu kennen. Von Tag eins an ist die Stimmung immer gut“, berichtet der in Lambsheim lebende Völkl.

Bereits vor der Übernahme habe er Neuerungen angeregt. Nun werde alles digitaler. In nächster Zeit bekommen die Mitarbeiter Tablets, um die Arbeit zu koordinieren. „Die Digitalisierung war ein großer Punkt“, erklärt Völkl. Mit einem neuen Programm sei beispielsweise die Terminvergabe vereinfacht worden.

Team soll ab März wachsen

Am Angebot für die Patienten wiederum habe sich bisher noch nichts verändert. Eine Besonderheit sei das Gyrotonic-Gerät, ein Trainingsapparat, der ganze Muskelketten und nicht nur einzelne Muskeln trainiert. Zum Leistungsspektrum gehören Krankengymnastik, Physiotherapie, neurologische Behandlungen, manuelle Lymphdrainage und klassische Massagen.

Das Praxisteam besteht derzeit aus fünf Physiotherapeuten und einer Rezeptionistin. Im März soll es um zwei Therapeuten wachsen, berichtet der 32-Jährige. Und auch Vorgängerin Heidi Kramer bleibt der Praxis erhalten. „Sie hat in den vergangenen 36 Jahren wirklich eine großartige und hervorragende Arbeit geleistet und mir die Praxis toll übergeben“, lobt er und freut sich über die weitere Zusammenarbeit. Kramer wird als freie Mitarbeiterin Patienten behandeln. Diese können sich nun über erweiterte Öffnungszeiten freuen. „Termine können bereits ab 6 Uhr vereinbart werden. Das ist für Schichtarbeiter immer ganz nett“, so Völkl.