Um Wild Deckung und Insekten Nahrung zu geben, will die Ortsgemeinde Heuchelheim an ihrem Bienenhotel Sträucher, Hecken und Obstbäume wachsen lassen. Doch die Pflanzen müssen erst einmal gekauft und gepflanzt und dann gepflegt werden. Bürgermeister Frank Klingel und Beigeordnete Jaqueline Stöckbauer (beide FWG) hoffen darauf, dass sich Bürger mit Spenden und Patenschaften an dem Projekt beteiligen. Interessierte schreiben eine E-Mail an info@heuchelheimbeifrankenthal.de. Treffpunkt für Helfer der Pflanzaktion am Samstag, 23. Oktober, 9.30 Uhr, ist der Parkplatz am Sportplatz.