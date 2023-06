Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Parkhäuser in der Frankenthaler Innenstadt hat der Automobilclub Europa (ACE) am Dienstag auf ihre Barrierefreiheit hin untersucht. Das Ergebnis: Das Parkhaus im City-Center und die Tiefgarage unter der Willy-Brandt-Anlage schneiden gut ab, während es aus Sicht der Tester am Hauptbahnhof noch Nachbesserungsbedarf gibt.

Besonders das Parkhaus im City-Center habe ihn überrascht, sagt Jens Brückner, Kreisvorsitzender des Automobilclubs, am Dienstagnachmittag bei der Vorstellung der Ergebnisse des Parkhaus-Checks.