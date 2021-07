Wie gut können sich Gehbehinderte mit Rollator und Rollstuhl bewegen? Sind die Parkplätze breit genug? Und gibt es Fahrstühle? Diese und weitere Kriterien für eine barrierefreie Nutzung will der Auto Club Europa (ACE) am Dienstag in drei Frankenthaler Parkhäusern überprüfen. Untersucht werden sollen die Parkhäuser am Hauptbahnhof und im City-Center sowie die Tiefgarage unter der Willy-Brandt-Anlage. Das teilt der Vorsitzende des Kreisverbands Vorder- und Südpfalz, Jens Brückner, auf Anfrage mit. Die Ergebnisse sollen anschließend ausgewertet und am Dienstag, 27. Juli, 13 Uhr, im Parkhaus am Hauptbahnhof in Frankenthal vorgestellt werden. Die bundesweite Initiative steht unter dem Motto „Barrierefrei besser ankommen“. Der ACE, nach eigenen Angaben Deutschlands zweitgrößter Autoclub mit über 10.000 Mitgliedern in der Region Vorder- und Südpfalz, nimmt dabei die alltäglichen Verkehrsräume für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ins Visier. Die Kernthemen des Autoclubs mit rund 630.000 Mitgliedern sind laut Presseinformation die klassische Unfall- und Pannenhilfe sowie Verkehrssicherheit, Elektromobilität, neue Mobilitätsformen und Verbraucherschutz.

Leseraufruf

Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Thema Parken in Frankenthal? Schreiben Sie uns bis Dienstag, 27. Juli, 12 Uhr, an redfra@rheinpfalz.de.