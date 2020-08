Fragen zum Thema Datenschutz können Interessierte dem rheinland-pfälzischen Landesdatenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann am Mittwoch, 12. August, ab 18 Uhr direkt per Internet stellen. Zu dieser Online-Datenschutz-Sprechstunde lädt der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller (Lambsheim) zusammen mit seinen Kolleginnen Heike Scharfenberger und Anke Simon ein.

Zur Bekämpfung der Pandemie würden derzeit vielerorts Daten gesammelt, in Restaurants müssten etwa Namen und Adressen von Kunden erfasst werden, heißt es in der Vorschau der Veranstalter. Zudem habe die Nutzung von Videokonferenzsystemen und Messenger-Diensten wie WhatsApp massiv zugenommen. Ob und wie die Informationen sicher sind, diskutieren die Abgeordneten mit Dieter Kugelmann. Er ist mit seiner Behörde dafür zuständig, dass in Rheinland-Pfalz die Datenschutzvorgaben eingehalten werden.

Digitalisierungsboom

Haller erklärt dazu: „Es ist mir wichtig, dass Dienstleister und Einrichtungen mit den neuen Anforderungen und Regeln rund um Datenschutz in Zeiten der Krise nicht alleine gelassen werden und bei Bedarf eine entsprechende Unterstützung erhalten.“ Die Corona-Pandemie habe „zu einem Digitalisierungsboom geführt“, zitieren die Veranstalter Dieter Kugelmann. Neben positiven Effekten führe das dazu, dass immer mehr Daten angehäuft würden. „In diesen Wochen und Monaten ist ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass Datenmissbrauch und Datendiebstahl erschwert werden“, so der Landesdatenschutzbeauftragte.

Ist die Corona-Warn-App sicher? Müssen Bürger, die im Homeoffice arbeiten, ihre private Telefonnummer herausgeben? Worauf kommt es bei der Sammlung der Kontaktdaten in Restaurants, Cafés und in Vereinen an? Solche und ähnliche Fragen können gestellt werden. Wer an der Datenschutz-Online-Sprechstunde teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an die Adresse Martin.Haller@spd.landtag.rlp.de wenden. Vor der Veranstaltung werden Interessenten dann die Zugangsdaten per E-Mail zugeschickt.