Der Offene Kanal Worms überträgt am Freitag, 26. März, ein Konzert des Kammerensembles live aus dem Wormser Theater. Unter der Leitung von Tristan Meister präsentieren die Musiker Werke von Johannes Brahms. Zuvor gibt es eine Gesprächsrunde mit Politikern und Kulturschaffenden.

Auf dem Programm des Wormser Kammerensembles stehen für das Konzert am Freitagabend die Liebeslieder Walzer op. 52 und die Neuen Liebeslieder op. 65 von Johannes Brahms. Übertragen wird der Auftritt, der unter strengen Hygieneregeln stattfindet, live aus dem Wormser Theater. Als Solistin ist laut Pressemitteilung die Sopranistin Johanna Beier dabei, am Klavier sitzen Friederike Sieber und Wolf Reucher. Die Leitung hat Tristan Meister inne.

Das Wormser Kammerensemble ist ein gemischter Projektchor, den Chorleiter Bernhard Römer und einige Sänger 1984 gegründet haben. Seit November 2014 leitet Meister den Chor. Der Schwerpunkt der Chorarbeit liegt laut Pressemitteilung im Bereich der A-cappella-Musik. Zum Repertoire gehören Oratorien und große Chorwerke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozart sowie Werke zeitgenössischer Komponisten.

Wegen der Corona-Pandemie ist das Kammerensemble seit über einem Jahr nicht mehr aufgetreten. „Lange hatte das Wormser Kammerensemble keinen Auftritt mehr – ein Schicksal, das es leider mit zahlreichen Kulturschaffenden teilt. Wir konnten unseren Besucherinnen und Besuchern schon seit Monaten kein klassisches Konzert mehr bieten. Deshalb ist die Vorfreude bei allen Beteiligten sehr groß“, wird Oliver Mang, Leiter des Wormser Theaters und Kulturzentrums, in der Mitteilung zitiert. Sascha Kaiser, Geschäftsführer der Kultur und Veranstaltungs GmbH, die das Wormser betreibt, erläutert: „Ein Konzert mit Chor und Publikum wird es in einem geschlossenen Raum wohl mit großer Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit erst einmal nicht geben können. So ist diese Variante eine tolle Möglichkeit, um solch ein Konzert stattfinden zu lassen.“

Über die Absage vieler Veranstaltungen im vergangenen Corona-Jahr und den damit einhergehenden Verdienstausfall der Künstler und die wegbrechenden Einnahmen der Veranstalter geht es auch in einer Gesprächsrunde, die vor dem Konzert des Kammerensembles (20 Uhr) ausgestrahlt wird. Angekündigt sind für 19 Uhr Gäste aus Politik, der Veranstaltungsbranche sowie Kulturschaffende. Zu sehen ist der Talk – ebenso wie das anschließende Konzert – über die Homepage und Facebookseite des Wormser Theaters sowie über den TV-Kanal, den YouTube-Kanal und die Facebookseite des Offenen Kanals Worms.