Ein braunes, zusammenrollbares Täschchen – schon in geschlossenem Zustand sieht das „Objekt des Monats“ Oktober nach einem alten Werkzeugset aus. Zange und Schraubendreher finden sich darin zwar nicht, ein Hammer aber schon. Bei den kleinen Geräten, die ab Donnerstag in der Stadtbücherei zu sehen sind, dreht sich alles um den perfekten Klang.

In einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ist dann ein Set aus 13 Stimmgabeln und einem zierlichen Hammer zu bestaunen. Benutzt wurden diese Instrumente zum Stimmen von Glocken. Sie stammen aus der Frankenthaler Glockengießerei Hamm, teilt die Stadt mit.

Die Geschichte und die Funktion der Stimmgablen werden am Montag, 5. Oktober, 16 Uhr, bei einem Gespräch in der Stadtbücherei näher erläutert. Besucher haben dabei die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auch auf der Internetseite des Erkenbert-Museums, www.frankenthal.de/erkenbert-museum, aus dessen Sammlung das Set stammt, wird unter dem Punkt „Objekt des Monats“ ab 5. Oktober eine ausführliche Erklärung zu finden sein.

Gemeinsames Projekt von Museum und Bücherei

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung ist für die Teilnahme an dem Gespräch in der Stadtbücherei eine Anmeldung unter Telefon 06233 89535 erforderlich. Vor Ort muss ein Besucherformular ausgefüllt werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht, die Abstandsregeln sind einzuhalten. Sollte die Anzahl der Anmeldungen die zulässige Besucherzahl überschreiten, wird ein zweiter Termin am gleichen Tag angeboten, kündigt die Stadt an.

Die Reihe „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt von Erkenbert-Museum und Stadtbücherei. Hintergrund ist die derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten.

Termine

Das neue „Objekt des Monats“ ist ab Donnerstag, 1. Oktober, zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei Frankenthal (Welschgasse 11) zu sehen: Montag, 14 bis 18 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr.