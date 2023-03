Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dirmstein. Das ist irgendwie verrückt: Jahrelang galt die HSG Eckbachtal zu Hause als eine Macht. Doch ausgerechnet in dieser Saison sind die Leistungen auswärts bislang besser als in eigener Halle. Da müssten sich die „Gekkos“ freuen, dass es am Samstag (19 Uhr) bei der SG Saulheim zur Sache geht. Doch das trifft nur teilweise zu.

Nein, einen Heimkomplex kann man der HSG Eckbachtal nach sieben Spielen in der Oberligasaison sicherlich nicht andichten. Allerdings, und da widersprechen weder Trainer Thorsten Koch noch Torwart