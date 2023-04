Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Reise ins gut 140 Kilometer entfernte Koblenz hat sich für die Oberliga-Basketballer von Eintracht Lambsheim gelohnt. Am Sonntag schlug das Team von Trainer Sven Schumacher den BBC Horchheim in dessen Halle deutlich mit 87:61 und bejubelte den ersten Erfolg in der neuen Spielklasse. Dabei harmonierte der Aufsteiger – trotz vieler neuer Gesichter – sehr gut.

„Es hat sich willenlos geil angefühlt. Es hat wirklich alles gepasst“, sagte Eintracht-Coach Sven Schumacher nach dem ersten Sieg in der Oberliga. Der wurde jedoch ungewöhnlich errungen.