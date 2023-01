Totalschaden an beiden beteiligten Autos und eine Verletzte – das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls am Dienstag an der Kreuzung Nordring/Beindersheimer Straße. Den Beamten zufolge fuhr ein 60 Jahre alter Mann aus Bensheim gegen 12.40 Uhr mit seinem Wagen trotz roter Ampel in Richtung Wormser Straße weiter. Warum der Fahrer nicht bremste, das sei noch nicht geklärt, heißt es in der Pressemitteilung. Auf der Kreuzung kollidierte er mit dem Pkw einer 40-Jährigen, die von der Beindersheimer Straße auf den Nordring einbiegen wollte. Die Frau wurde beim Zusammenprall leicht verletzt. Die Ermittler beziffern den Gesamtschaden auf rund 21.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.