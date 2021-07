Die Grundschulen in Beindersheim, Heßheim und Lambsheim werden technisch weiter aufgerüstet. Dem hat der Verbandsgemeinderat am Mittwoch zugestimmt. Es werden 30 feste Computer-Arbeitsplätze eingerichtet, unter anderem für Schulverwaltung, Lehrerzimmer und Schulungsräume, sowie 60 Laptop-Computer für den Einsatz in den Klassen. Die Ausstattung im Wert von rund 47.000 Euro wird über einen Rahmenvertrag des Landes besorgt. Nach Angaben von Bürgermeister Michael Reith (SPD) sind über Sofort- und Förderprogramme bereits zahlreiche Tablets für die Grundschulen der VG angeschafft worden.

Rat will Förderprogramm für Lüftung nutzen

Was den Einbau weiterer Lüftungsanlagen in den Schulen betrifft, erteilte der Rat der Verwaltung den Auftrag, ein Konzept auszuarbeiten, denn seit dem 11. Juni gibt es laut Reith ein dazu passendes Förderprogramm mit bis zu 80-prozentigen Zuschüssen. Möglicherweise könne dann von den geplanten provisorischen Abluftanlagen abgesehen werden.