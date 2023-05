Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herren II des TTF Frankenthal haben den Titel in der Verbandsoberliga errungen. Damit wären sie eigentlich zum Aufstieg in die Oberliga berechtigt. Da aber die erste Mannschaft dorthin absteigt, steht noch nicht fest, ob hier zwei Teams an den Start gehen.

Die Herren II der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) haben ihr Saisonziel erreicht. Mit 32:4 Punkten und nur einer Saisonniederlage erkämpfte sich das Team um Mannschaftskapitän Martin Roth souverän