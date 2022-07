Für die meisten Heranwachsenden ist die Kindheit eine sorglose Zeit, in der man in den Tag hinein lebt und sich nicht darum schert, was einmal aus einem werden soll. Diesem Zauber der Kindheit will die Wormser Nibelungenhorde in ihrem diesjährigen Sommerworkshop auf den Grund gehen.

„Vergangene Kindheit!?“ lautet der Arbeitstitel, unter dem die Nibelungenhorde in diesem Jahr schauspielbegeisterte Jugendliche zusammenbringen will. „Die Kindheit ist für die meisten Menschen mit vielen positiven Erinnerungen verknüpft, zumindest in wohlhabenden Ländern wie Deutschland“, erläutert Astrid Perl-Haag. „Natürlich war die Kindheit nicht für alle rosig, und es war selbstverständlich auch nicht immer alles sorglos“, meint die Leiterin der Nibelungenhorde. Doch viele Erwachsene sehnten sich gelegentlich nach dieser in der Regel sorgloseren Zeit zurück, in der man sich viel weniger Gedanken machen musste und sicher fühlte.

„Kinder sind begeisterungsfähig, neugierig und spontan. Vielen geht das später ab“, sagt Perl-Haag. „Kinder lachen durchschnittlich etwa 400-mal am Tag, Erwachsene dagegen nur etwa 15-mal.“ Eine der wertvollsten Lektionen, die man von Kindern lernen könne, betreffe das Leben im hier und jetzt. „Kinder kümmern sich nicht um die Vergangenheit, und sie sorgen sich auch nicht um die Zukunft. Sie belasten sich nicht mit negativen Gedanken, und sie vergeben einfacher, weil Streitereien schneller vergessen sind.“ Wenn man älter werde, sei das Kind zwar immer noch da, ziehe sich aber immer mehr nach innen zurück. Als Erwachsener schließlich sei das Kind im Manne oder der Frau dann fast unsichtbar geworden, erklärt Perl-Haag. „Doch es ist immer noch da.“

Keine Bühnenerfahrung nötig

Der diesjährige Sommerworkshop des 2006 als Angebot für Jugendliche ins Leben gerufenen Theaterprojekts Nibelungenhorde hat es sich zum Ziel gesetzt, dieses Kind im Erwachsenen aufzuspüren. Und der Frage nachzugehen, wie uns unsere Kindheit geprägt hat. Gibt es Erlebnisse oder Erfahrungen aus der Kindheit, die heute noch Gültigkeit für uns haben? Diese Suche soll, wie es für die Horde üblich ist, auf humorvolle, skurrile und berührende Weise erfolgen, wie Perl-Haag ausführt.

Angeleitet wird der Sommerworkshop, der vom 25. Juli bis zum 6. August stattfinden wird, von Regisseur Uwe John, Choreograf und Körpertrainer Richard Weber sowie von Songwriter und Produzent Josh Maccoy. „Bühnenerfahrung muss man nicht mitbringen“, betont Astrid Perl-Haag, „nur ein wenig Mut und Lust, sich auszuprobieren.“ Eingeladen seien alle Jugendlichen aus der Region ab 14 Jahren, „die Spaß am Spielen haben, offen für neue Erfahrungen sind und kreative Menschen kennenlernen möchten“. Am Ende soll ein Stück stehen, das von den Jugendlichen und Dozenten gemeinsam entwickelt und dann auch öffentlich aufgeführt wird.

Noch Fragen?

Jugendliche, die am Sommerworkshop der Wormser Nibelungenhorde teilnehmen möchten, können sich bis zum 20. Juli bei Astrid Perl-Haag unter Telefon 0174 9513692 oder per E-Mail an astrid.ph@t-online.de anmelden. Weitere Infos über das Ensemble gibt es im Netz unter www.nibelungenhorde.de.