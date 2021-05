Die Nibelungen-Festspiele und das Alisa Zentrum in Worms bieten in den Pfingstferien für elf- bis 16-Jährige den Workshop „95 Storys“ an. Es geht darin um die 95 Thesen Martin Luthers. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen sind laut Veranstaltern ab sofort möglich.

„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders“ – das soll der Reformator Martin Luther vor Kaiser Karl V. auf dem Wormser Reichstag im Jahr 1521 gesagt haben. Worms feiert dieses Jubiläum mit vielen Veranstaltungen. Eine davon, heißt es in der Mitteilung der Festspielgesellschaft, richtet sich an Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren.

Das Thema des Workshops: Martin Luther war schon vor 500 Jahren eine Art „Influencer“, er nutzte damals das brandneue Medium, die Kunst des Buchdrucks, virtuos für die Verbreitung seiner Gedanken und erreichte mit seinen Flugschriften eine große Öffentlichkeit. Im Workshop nun sollen die Teilnehmenden – angelehnt an die Frage „Wie würde Luther seine Thesen heute der Öffentlichkeit bekannt machen?“ – zunächst Aussagen in Bezug auf eigene Ziele und Wünsche für heute und die Zukunft formulieren. Und sich selbst fragen, welche Rolle Meinungsfreiheit in ihrem Alltag spielt.

Danach sollen die Jugendlichen anhand verschiedener Medien – von der Druckerpresse bis zu den Sozialen Medien – ausprobieren, wie sie ihre Themen am besten kommunizieren können. Die Nibelungen-Festspiele werden hierfür einen eigens für den Workshop konzipierten Instagram-Account ins Leben rufen. Die Ergebnisse des Workshops sollen dann während der Nibelungen-Festspiele präsentiert werden.

Das gemeinsam Projekt der Nibelungen-Festspiele und des Alisa-Zentrums Worms wurde beim BASF-Wettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ als eines der Gewinnerprojekte prämiert. Das Chemieunternehmen hat 20 Kooperationsprojekte in der Metropolregion Rhein-Neckar für das Jahr 2021 ausgezeichnet. Für die Kooperationspartner Nibelungen-Festspiele und Alisa-Zentrum ist es bereits die zweite erfolgreiche Teilnahme am BASF-Wettbewerb.

Geleitet wird der Workshop von Tobias Steinfeld, der 2017 den Publikumspreis des Autorenwettbewerbs der Festspiele gewonnen hat und bereits zum vierten Mal einen Workshop für junge Menschen im Auftrag der Festspielgesellschaft betreut.

Der Workshop „95 Storys“ für Elf- bis 16-Jährige findet in den Pfingstferien vom 25. Mai bis 1. Juni jeweils von 9 bis 15 Uhr in den Räumen des Alisa-Zentrums, Mainzer Straße 76, in Worms statt. Der Sonntag (30. Mai) ist frei. Ab 8 Uhr ist die Betreuung von Kindern berufstätiger Eltern möglich.

Die Teilnahme kostet 70 Euro inklusive Mittagessen. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneverordnungen. Während des Workshops muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Alle Teilnehmer werden jeden zweiten Tag auf Covid-19 getestet. Dazu müssen die Eltern ihr Einverständnis geben. Bei Inzidenzwerten von über 165 in Worms an drei aufeinanderfolgenden Tagen muss der Workshop abgesagt werden.

Noch Fragen?

Aufgrund der Pandemie ist das Platzangebot begrenzt. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Anmeldungen sind ab Freitag, 14. Mai, 9 Uhr, möglich. Fragen oder Anmeldungen sind an Franziska Hahn, Telefon 06241 2000-403, zu richten.