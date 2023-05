Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die ADAC-MX-Academy startet in die neue Saison. Deutschlandweit gibt es Schnupperkurse an sieben Standorten. Einer davon befindet sich in Frankenthal auf der Motocross-Strecke des örtlichen Automobil- und Motorrad-Clubs (AMC) nördlich der Stadt an der L523. Noch im April soll es losgehen mit den Lehrgängen für Kinder von sechs bis 13 Jahren.

„Der Einstieg in den Motorsport war noch nie so einfach wie jetzt“, sagt Markus Schmidt, Instruktor und Organisator am einzigen pfälzischen Standort der MX-Academy. Dafür sorgten