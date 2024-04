Musikinstrumente ausprobieren und in kleinen Konzerten verschiedenen Ensembles lauschen – das können kleine und große Interessierte am Tag der offenen Tür in der Städtischen Musikschule. Besucher können am Samstag, 13. April, von 13 bis 16.30 Uhr durch die Räume des Hauses am Stephan-Cosacchi-Platz streifen und sich von den Lehrkräften beraten lassen.

Diesmal gibt es sogar eine echte Premiere, wie die Pressemeldung der Musikschule verrät: Erstmalig können die Besucher die türkische Langhalslaute, auch Saz genannt, zum Erklingen bringen. Das orientalische Zupfinstrument, das auch unter dem Namen Bağlama bekannt ist, dürfte wohl das am weitesten verbreitete Saiteninstrument in der Türkei sein. Und nicht nur dort, auch in vielen anderen Ländern vom Balkan bis Afghanistan ist die Langhalslaute überaus beliebt. Auch in Deutschland ist die Popularität der Bağlama soweit gewachsen, dass sie 2002 als Wettbewerbsinstrument bei „Jugend musiziert“ eingeführt wurde.

Vorgestellt wird die Saz am 13. April von Sahin Çokbilir. Laut Musikschule ist der professionelle Musiklehrer, der im türkischen Izmir studiert hat, seit vielen Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Çokbilir ist außerdem Schauspieler und Drehbuchautor. 2021 gab er sein Schauspieldebüt in dem Kurzfilm „The Ant and the Huma“, für den er das Drehbuch geschrieben hatte und auch die Hauptrolle übernahm.

Wie die Musikschule mitteilt, kann die Saz im kommenden Schuljahr als reguläres Unterrichtsfach angeboten werden, wenn sich genug Interessenten anmelden. Der Unterricht richtet sich vornehmlich an Kinder ab sechs Jahren und kann auch in Kleingruppen stattfinden. Ältere Kinder oder Erwachsene können das Instrument ebenfalls erlernen.

Einblicke in den Schulalltag

Die Lehrkräfte stellen nicht nur die einzelnen Instrumente vor, sie geben auch Einblicke in den Musikschulalltag. Der Freundeskreis des Hauses und der Schulbeirat werden am Tag der offenen Tür für Kaffee und Kuchen sorgen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Die Einrichtung weist auf ein weiteres Angebot hin: Für Samstag, 4. Mai, können ab 10 Uhr persönliche Beratungstermine vereinbart werden. Dann geben die Lehrkräfte ausführlich Auskunft über die Unterrichtsmöglichkeiten und Instrumentenwahl. Die Beratungszeit ist auf 20 Minuten beschränkt. Wer Interesse hat, kann sich bei Jawor Domischljarski, dem stellvertretenden Leiter der Musikschule, per E-Mail an jawor.domischljarski@frankenthal.de dazu anmelden.

Termine

Tag der offenen Tür in der Städtischen Musikschule (Stephan-Cosacchi-Platz 1) am Samstag, 13. April, von 13 bis 16.30 Uhr. Individuelle Beratungen sind am Samstag, 4. Mai, ab 10 Uhr möglich. Weitere Informationen zum Unterricht an der Musikschule gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/musikschule.