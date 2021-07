Bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Motorradfahrer am Donnerstagmorgen im Wormser Stadtteil Pfiffligheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, befuhr der 50-Jährige mit seiner Kawasaki gegen 10.30 Uhr die Alzeyer Straße in Richtung Pfeddersheim. Der ihm entgegenkommende Lkw-Fahrer wollte nach links über die Gegenfahrbahn in die Heppenheimer Straße abbiegen und übersah dabei das Motorrad. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der 50-jährige Lasterfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Zweiradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Laut Polizei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.