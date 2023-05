Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Saisonfinale in der europäischen GT World Challenge (GTWC) stand für Marvin Dienst am Wochenende der Schlusslauf in der GTWC America an. In Indianapolis bestritt der 24-Jährige für das Team HTP Winward Racing das Acht-Stunden-Rennen. Und das ging auch erfolgversprechend los.

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist bekanntlich alles eine Nummer größer. Das gilt auch für Rennstrecken. Erst recht für den Kurs schlechthin in den USA: den Indianapolis