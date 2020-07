Starke Rauchentwicklung auf einem Feld in der Gemarkung Worms-Rheindürkheim nahe dem Mückenhäuserhof brachte am Dienstag Mittag den Verkehr auf der B 9 für rund 40 Minuten völlig zum Erliegen und rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 14 Uhr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war laut Polizei ein Mähdrescher aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer habe auf das Getreidefeld übergegriffen. Eine Fläche von rund einem Hektar brannte ab, heißt es im Polizeibericht weiter. Weil die Hälfte des Ackers abgeerntet gewesen sei, seien nur rund 5000 Quadratmeter Frucht den Flammen zum Opfer gefallen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 8000 Euro.