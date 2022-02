Die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland rufen zum Gebet für Frieden in der Ukraine auf. Wie Pfarrer Stefan Mühl von der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit informiert, werden am Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr in den Frankenthaler Kirchen die Glocken läuten. Ebenfalls um 18 Uhr findet in der Zwölf-Apostel-Kirche ein ökumenischer Friedensgottesdienst mit Gebet im Gedenken an die Opfer des Kriegs in der Ukraine statt. Es gilt die 3G-Regel.