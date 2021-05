Erwartungsgemäß ist Wolfgang Poggel als Vorsitzender des Jugendausschusses des Fußball-Kreises Rhein-Pfalz wiedergewählt worden. Der 61 Jahre alte Limburgerhofer macht sich Sorgen, dass nicht alle Talente dem Sport erhalten bleiben. Außerdem bedauert er den Wegfall von drei großen Ereignissen, die den Kreis in den vergangenen Jahren geprägt haben.

Kann jemand ein guter und erfolgreicher Fußballfunktionär werden, ohne jemals selbst im Verein gespielt zu haben? Ja, das geht – wenn man wichtige Eigenschaften mitbringt: Führungsstärke ist ebenso erforderlich wie eine gute Kommunikation, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. Dazu sollte man ein Teamplayer sein, keiner, der eine Ein-Mann-Show abliefert. Alle diese Merkmale vereint Wolfgang Poggel. Der Limburgerhofer ist auf dem virtuellen Kreisjugendtag des Fußball-Kreises Rhein-Pfalz als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt und bis 2024 gewählt worden. Einstimmig, was alles über den Stellenwert des anerkannten Fachmanns bei den Vereinen aussagt. „Ich möchte etwas bewegen, auch wenn das im Jugendbereich viel Zeit und Energie kostet“, sagt Poggel.

Wer mit dem 61-Jährigen spricht, der erfährt schnell, was den Funktionär derzeit am meisten umtreibt: Die Sorge, dass die Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf den Jugendfußball haben wird. „Wir müssen die Kinder wieder auf den Platz bringen“, sagt Poggel im RHEINPFALZ-Gespräch mehrfach. Seine Worte sind bestimmt, der Tonfall ist ernst und drückt große Entschlossenheit aus: „Der Fußball hat wegen der monatelangen Zwangspause viele Probleme. Eines der größten ist die Zeit, die die Kinder verlieren.“ Und da gehe es nicht nur um die sportliche Entwicklung, sondern auch um das soziale Miteinander, um Freundschaften und um Teamgeist.

Zahl der Jugendmannschaften leicht rückläufig

Poggel hat Bedenken, dass es dem Jugendfußball so einfach gelingt, irgendwann ohne nennenswerte Verluste zum gewohnten Alltag zurückzukehren. „Es ist zu befürchten, dass nicht alle Nachwuchsspieler bei der Stange bleiben, und es könnte auch die eine oder andere Mannschaft verloren gehen. Wir werden viel Überzeugungsarbeit leisten und viele Gespräche führen müssen“, betont der Chef des Jugendausschusses des Kreises. Für manchen jungen Kicker könnte der Computer inzwischen in den Vordergrund gerückt sein, fürchtet Poggel. „Die Kinder haben Abstand halten gelernt. Sie werden wieder lernen müssen, ungezwungen zu sein.“

Zuletzt waren 289 Mannschaften im Kreis gemeldet, von den A- bis zu den E-Junioren gab es 16 Spielklassen. Der Trend sei leicht rückläufig, sagt der Limburgerhofer. Er erinnert sich an Jahre, in denen die Anzahl der Teams deutlich über 300 lag. Die ganz Kleinen spielen noch nicht um Punkte, treffen sich stattdessen auf Spielfesten. „Es soll ein kindgerechter Spielbetrieb sein. Meisterschaften sind in diesem Alter völlig unbedeutend, das Erlebnis steht im Vordergrund, nicht das Ergebnis“, betont Poggel. Eine der Hauptaufgaben sei, die Eltern davon zu überzeugen, dass dies der richtige Weg für die Entwicklung der Kinder ist.

Kein Pokalendspieltag

Wolfgang Poggel bekleidet seit 2010, als die Fußball-Kreise Ludwigshafen und Frankenthal zum Kreis Rhein-Pfalz vereinigt wurden, das Amt des Vorsitzenden des Jugendausschusses. Auf dem Gebiet des Nachwuchsfußballs hatte er zuvor schon als Betreuer und dann sechs Jahre lang als Jugendleiter der SG Limburgerhof Erfahrungen gesammelt. Im Kreis bleibt sein langjähriger Weggefährte Udo Seidenspinner sein Stellvertreter.

Neben der regulären Runde gibt es drei große Ereignisse, die es zu organisieren gilt. „Da ist einmal der Pokalendspieltag der Jugend mit allen Altersklassen. Immer am 1. Mai werden an einem Ort fünf Finals ausgetragen. Leider fällt er in diesem Jahr erneut flach“, sagt der 61-Jährige und klingt wehmütig. Sehr beliebt ist auch die von Poggels Vorgänger Walter Dächert vor rund 30 Jahren eingeführte Hallenrunde. „2020 hat es gerade noch geklappt, in diesem Jahr mussten wir diesen Wettbewerb streichen“, bedauert der Kreis-Jugendchef. Ausfallen musste auch die sich über drei Tage erstreckende Verbandsmeisterschaft im Futsal, die der Kreis Rhein-Pfalz seit vielen Jahren in Eisenberg ausrichtet.

Auf drei bis vier Stunden Arbeitszeit pro Woche beziffert Poggel seinen Einsatz für die Jugend. In Hoch- und Planungsphasen seien es deutlich mehr. Auf den Sportplätzen der Region ist er öfter bei Jugendspielen anzutreffen, aber nicht an jedem Wochenende. „Fußball ist wichtig, steht aber nicht über der Familie“, stellt der verheiratete Funktionär klar. Er hat zwei Kinder und zwei Enkel. Sohn Johannes hatte sich als Unparteiischer einen Namen gemacht und zählte vor etlichen Jahren als Verbandsliga-Schiedsrichter und Assistent in der Oberliga zum Perspektivkader des Verbands. „Heute ist er 33, lebt aus beruflichen Gründen in Hamburg und ist Volleyball-Schiedsrichter“, berichtet der Vater.

Immer Mainz-Fan geblieben

Poggel Senior ist gebürtiger Mainzer und selbstredend auch fast 35 Jahre nach dem Umzug in die Vorderpfalz noch immer Fan des FSV Mainz 05. Als Tischtennisspieler schaffte er es bis in die Bezirksliga. Der Pädagoge war elf Jahre lang stellvertretender Schulleiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Ludwigshafen und leitet seit einigen Jahren die Integrierte Gesamtschule in Kandel. Ein Beruf, der ihm als Jugendfunktionär hilft.

Lange muss er nicht mehr pendeln, denn in zehn Monaten beginnt die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit. Dann kann er sich vermehrt dem Wandern widmen, was er bevorzugt in der Pfalz oder Irland macht. Auch Schottland zählt zu seinen bevorzugten Urlaubszielen. Und wie geht es für ihn nach 2024 weiter? „Mal sehen“, sagt Poggel, „das werde ich rechtzeitig entscheiden.“ Noch wolle er sich alles offen lassen. Dass er sich am Ende gar nicht mehr um die Fußballjugend im Kreis Rhein-Pfalz kümmern wird, das erscheint jedoch eher unwahrscheinlich.