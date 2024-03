Der Frankenthaler Kreativmarkt findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt. Am Wochenende 23. und 24. März zeigen 40 Aussteller im Dathenushaus wieder Mode, Kunst und Kunsthandwerk.

Sie habe von Anfang an ein Dauerprojekt im Sinn gehabt, berichtet Organisatorin Dagmar Falkenhagen. Und weil auch die Wiederaufnahme des Kreativmarktes im Vorjahr nach dreijähriger Coronapause erfolgreich war, feiert das 2012 gestartete Format in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum mit bewährtem Konzept. Die Aussteller kommen aus der Stadt, der Region und dem gesamten Südwesten, einige sind jährlich dabei, andere zum ersten Mal.

Und so gibt es auch dieses Mal in allen Sälen des Dathenushauses und im Hof frische Ideen und originelle Kreationen zu entdecken: Erstmals dabei sind unter anderem Ulrike Eddiks (Dienheim) mit Upcycling-Mode aus alten Stoffen, Heike Paradis (Erpolzheim) mit Malerei, Grafik und Schachteln aus Marmorier-Papier, Magda Goldbach (Gechingen, Schwarzwald) mit Quiltarbeiten und die Großniedesheimerin Magdalena Meissner mit Edelstein-Schmuck.

Zum letzten Mal Kuchen von den Landfrauen

Es gibt Honigprodukte und Botanik-Bilder aus Mutterstadt, Steinzeug aus dem Saarland und Kuscheltiere für Kinder. Die Besucher dürfen sich freuen auf einen bunten Mix aus Arbeiten unterschiedlicher Materialien. Das Thema Upcycling hat sich bei Mode, Schmuck, Deko und Innendesign als Trend etabliert. Wer Osterdekorationen sucht, kann mit Karten, Tischdeko und künstlerisch gestalteten Eiern für den Innen- und Außenbereich ebenfalls sowie monumentalen Papierblumen fündig werden.

Organisatorin Dagmar Falkenhagen, die selbst Schmuck aus Papierperlen anbietet, erwartet wie in den Vorjahren rund 1000 Besucher. Ein großes Interesse am Frankenthaler Kreativmarkt zeichne sich laut Veranstalterin bereits auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram ab. Für das leibliche Wohl während der zwei Ausstellungstage sorgen die Beindersheimer Landfrauen mit ihrem beliebten Kuchenbüffet – allerdings zum letzten Mal, denn die Gruppe will aus Altersgründen künftig kürzertreten. Für die elfte Auflage ihrs Kreativmarktes im nächsten Jahr eine Woche vor Ostern sucht Falkenhagen ein neues Catering.

Termin

Der 10. Frankenthaler Kreativmarkt findet am 23. und 23. März im Dathenushaus, Kanalstraße 6, statt. Öffnungszeiten: Samstag, 11 bis 18, Sonntag, 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 2,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei.