Nach Ausstellungen in Kaiserslautern und Speyer präsentiert die Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler (APK) anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens ab 22. März Werke von 33 Künstlerinnen und Künstlern in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin. Mit dabei sind auch wieder Harald-Alexander Klimek aus Frankenthal und Ulla Faber aus Großniedesheim.

Die Ausstellung trägt den Titel „Concentrated“. Aus 80 Werken, die noch bei der Jubiläumsausstellung zur Jahreswende in Speyer zu sehen waren, hat eine Fachjury 33 ausgewählt, die nun in der Hauptstadt gezeigt werden. Mit dabei sind die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche künstlerischen Schaffens wie etwa Grafik, Malerei, Skulptur und Fotografie.

Gezeigt wird erneut auch „Die Fischköche im Aqualand“, eine Ölmalerei auf Leinwand von Harald-Alexander Klimek. In der sozialkritischen Arbeit aus dem Jahr 2021 geht es um Umweltverschmutzung und Ausbeutung der Ressourcen der Meere, wie der Maler erläutert. Aber auch um den Fisch als christliches Symbol und die japanische Tradition, Fische zuzubereiten. Die Öl-Acryl-Malerei von Ulla Faber mit dem Titel „Observer II“ thematisiert die Observation – eine besondere Form der Überwachung. Die Arbeit zeigt auf abstrakte Art Menschen, die zielgerichtet kontrolliert werden, angefangen von der digitalen, willkürlichen Überwachung bis hin zum Stalking, so die Künstlerin.

Termin

Die Ausstellung ist von 23. März bis 14. April, jeweils montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin zu sehen. Eröffnung ist am Mittwoch, 22. März, 19 Uhr.