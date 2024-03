Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim hat endlich wieder einen Klimaschutzmanager. Der 31-jährige Yann Pfeifer ist seit Mitte Januar der Nachfolger von Stefanie Klinner, die im April vergangenes Jahr gegangen war. Pfeifer stammt aus Frankenthal, ist in Ludwigshafen aufgewachsen und lebt in Gerolsheim. Seinen Masterabschluss machte er vor zwei Jahren im Fachbereich Umweltwissenschaften an der Universität Gießen. Pfeifer soll das Klimaschutzkonzept der Gemeinde bis Juni dieses Jahres fertigstellen. Darin soll stehen, was die Verwaltung für mehr Klimaschutz umsetzen kann.

Der 31-Jährige kennt bereits den CO2-Verbrauch von Bobenheim-Roxheim, denn diese Informationen wurden von seiner Vorgängerin bei einer Bestandsaufnahme gesammelt. Er müsse jetzt geeignete Maßnahmen für das lokale Gewerbe, die Privathaushalte oder den Bereich Mobilität entwickeln, so Pfeifer. Im Umweltausschuss der Gemeinde hat sich der Fachmann kürzlich vorgestellt. Sein persönlicher Wunsch: mit den Bürgern über Nachhaltigkeit und Klimaschutz ins Gespräch kommen.