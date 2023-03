Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Integrative Kindertagesstätte in Eppstein steht vor strukturellen Veränderungen. Träger der Einrichtung mit ihren fünf Gruppen, in denen beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Kinder von zwei bis sechs Jahren betreut werden, sind die Stadt Frankenthal und der Zweckverband Kinderzentrum und Schule in Ludwigshafen. Aber wohl nicht mehr lange ...

„Eine doppelte Trägerschaft kann es künftig nicht mehr geben“, erklärte Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss und verwies auf das